Форвард «Зенита» Сергеев рассказал об отношении к алкоголю

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев рассказал об отношении к алкоголю. Он признался, что может выпить с семьёй в праздники.

«Как отношусь к алкоголю? Могу с родителями по праздникам. На Новый год у меня традиция – каждый раз я праздную его в Череповце с родителями. Всегда! Три года назад купили дачу, там справляем. Для меня это семейный праздник. В отпуске всегда домой езжу, меня не тянет куда-то за границу. Для меня семейный отдых – любимый. На сборах и так каждый раз за границей. На праздники могу выпить, а когда идёт сезон – нет», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, нападающий Иван Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года.