«Папа в пять утра уходил на завод». Сергеев рассказал, почему не стал хоккеистом

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, почему не стал хоккеистом.

«Мне было шесть лет, мы пошли с отцом в секцию хоккея. Там на тренировки надо было в шесть утра ходить. Кто меня будет водить в такое время? Папа в пять утра уходил на работу на завод, а у мамы не получалось. Вот тогда меня отдали в футбольную секцию «Северстали». Вот так я начал любить футбол. Но зимой я всё равно всегда играл в хоккей. Сейчас нельзя. Что больше смотрю по телевизору? Всё равно футбол. НХЛ нравится, но ночью спать надо, я не могу. Вижу ли шайбу? Конечно, мяч же вижу!» — сказал Сергеев в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергеев провёл 12 матчей за «Зенит», забил пять голов и сделал две результативные передачи.