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Медина: советую своим знакомым не верить образу России в американских фильмах

Медина: советую своим знакомым не верить образу России в американских фильмах
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Парагвайский полузащитник «Спартака» Хесус Медина считает, что не нужно судить о России по американским фильмам.

«Сильно ли жизнь в Москве отличается от нью-йоркской? Пробки на дорогах сопоставимые, но в остальном здесь намного спокойнее. Думаю, дело в туристах. На Манхэттене они повсюду, это похоже на какой-то хаос. В первый год в США это казалось прикольным, во второй начало надоедать, а потом стало уже просто невыносимо. И российская культура мне тоже по душе. Я много раз слышал о России негативные вещи. Ещё до того, как перешёл в ЦСКА в январе прошлого года. А месяц спустя эти голоса усилились. Но я говорю не о политике, а о жизни здесь, о людях, с которыми тут познакомился. Это меня приятно удивило. Так что советую всем знакомым в других странах не верить образу России, который часто создаётся в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами», — приводит слова Медины официальный сайт «Спартака».

Хесус Медина перешёл в московский «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний парагвайский хавбек провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил два гола. «Спартак» после 14 туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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