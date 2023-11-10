Нападающий «Зенита» Сергеев рассказал о своей футбольной мечте

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев признался, что его футбольная мечта — выиграть Кубок России. По словам Сергеева, все остальные турниры на внутренней арене (Вторая лига, Первая лига, РПЛ и Суперкубок) ему уже покорились.

«Какие цели и мечты? Не знаю, далеко загадывать не люблю. Если отталкиваться от этого сезона, то хочется Кубок выиграть. У меня остался только он. Вторую лигу выигрывал, Первую выигрывал, РПЛ выигрывал, Суперкубок выигрывал, а Кубок – нет. Стать лучшим бомбардиром в истории Кубка и выиграть его было бы супер. Такая мечта – выиграть Кубок России», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, нападающий Иван Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года.