Зиньковский: «Спартак» старается делать всё возможное. Надеюсь, дальше будем набирать

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский высказался о турнирном положении красно-белых после 14 туров Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлый чемпионат для нас. Стараемся делать всё возможное, чтобы набирать очки. В матче с «Локомотивом» могли набрать три очка вместо одного. Всякое бывает. Надеюсь, что в следующих матчах будем больше набирать», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Локомотивом» (1:1).

«Спартак» после 14 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Ростовом». Игра состоится 12 ноября и пройдёт на «Открытие Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.