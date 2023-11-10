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Игрок «Зенита» Сергеев заявил, что футболисты должны общаться с журналистами

Игрок «Зенита» Сергеев заявил, что футболисты должны общаться с журналистами
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о необходимости футболистов общаться с журналистами.

«Должен ли футболист обязательно общаться с прессой? Думаю, да. Это часть нашей профессии. Журналисты – это тоже люди, они приходят на игры, ждут футболистов, которых они хотят видеть перед собой. А мы идём мимо и махнём рукой. Это неправильно. Понятно, что, когда проигрываешь не хочется ни с кем разговаривать, хочется прийти домой, в подушку лечь. С журналистами и болельщиками разговаривать надо. Буду ли общаться с журналистом, который пишет про меня, что я дерево? Ну, это он пишет, другие же нет. Буду с ним общаться, что такого? Это их работа и работа моя. Спокойно дам интервью. Может, как Гончаренко», — сказал Сергеев в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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