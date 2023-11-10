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Осинькин: в РПЛ нет неопасных соперников, «Урал» мог побеждать в каждом матче

Осинькин: в РПЛ нет неопасных соперников, «Урал» мог побеждать в каждом матче
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«В РПЛ нет неопасных соперников. Посмотрите на матчи «Урала», они в каждой игре могли победить, но не победили. Накопилась негативная полоса, но в целом по игре они не проваливаются. В РПЛ не вспомните ни одну игру, когда кто-то кого-то без шансов переигрывал. Спады по очкам по игре порой не видны», — приводит слова Осинькина Metaratings.

«Крылья Советов» сыграют с «Уралом» на домашней арене в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. После 14 туров самарская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в то время как «Урал» расположился на 12-й строчке.

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