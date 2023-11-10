Сергеев: «Зенит» — это топ-клуб, его не привыкли видеть где-то ниже первого места

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев высказался о турнирном положении сине-бело-голубых в РПЛ сезона-2023/2024. Напомним, сейчас «Зенит» занимает второе место, отставая от «Краснодара» на два очка.

«Я не буду говорить вот о том, что он главный и всё от него зависит. Чемпионство первого круга? Наверное, лучше чемпионами стать после второго, правильно? На данном этапе это важный матч, потому что играют два лидера. Мы опять на втором месте и хотим вернуть себе первое, потому что «Зенит» — это топ-клуб, не привыкли его видеть где-то ниже. «Краснодар» — хорошая команда», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, нападающий Иван Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года.