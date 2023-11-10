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«Дураков много». Форвард «Зенита» Сергеев — об отношении к критике

«Дураков много». Форвард «Зенита» Сергеев — об отношении к критике
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Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев рассказал, как относится к критике. Футболист признался, что не читает о себе комментарии в соцсетях и прессе.

«Читаю ли спортивные новости? В «Телеграме», по телевизору. Как отношусь к критике? Вообще не читаю ничего, как-то легче стало. У меня мама читает, пишет там. Я понимаю, что неприятно, когда пишут, особенно после проигранных матчей. Я говорю маме: «Смотри телевизор, больше не надо ничего смотреть». Вот, наверное, уже четыре года не захожу никуда, ничего не читаю о себе. Раньше читал, было неприятно, но дураков много», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, нападающий Иван Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года.

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