Силкин: Кокорин пригодился бы многим клубам РПЛ, если бы не его околофутбольные художества

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин мог бы пригодиться многим командам чемпионата России, если бы не его околофутбольный бэкграунд.

«Кокорин однозначно пригодился бы многим командам РПЛ, если бы не его околофутбольные художества. Трудно говорить, пригодился бы Кокорин сейчас «Динамо» или нет, даже если рассматривать его, как опцию на скамейку – он играет за кипрский клуб. Вот забил в Лиге Европы, молодец, но это не совсем показатель.

В возвращение Кокорина в РПЛ не верю, думаю, он там, на Кипре, и закончит», — приводит слова Силкина Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин сыграл за «Арис» восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.