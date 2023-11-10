Сергеев: если бы не футбол, работал бы на заводе. Нигде таких хороших зарплат не платят

Нападающий «Зенита» и сборной России Иван Сергеев рассказал, чем бы занимался, если бы не стал профессиональным футболистом.

«Кем бы я был в Череповце, если бы не футбол и хоккей? Если работа, то на заводе. У нас большинство идёт работать туда, потому что больше нигде таких хороших зарплат не платят. Какая зарплата на заводе «Северсталь» у рабочего? Думаю, от 70 до 100 тысяч. Это хорошая зарплата для Череповца», — сказал Иван Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

Напомним, нападающий Иван Сергеев перебрался в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний Сергеев провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и сделал две результативные передачи.