Маврин: когда в МФЛ играли блогеры, я мог не тренироваться. Сейчас игроки уровнем выше

Полузащитник медифутбольного клуба «Титан» Василий Маврин рассказал о новых тенденциях в медиафутболе

«Когда в МФЛ играли блогеры, я мог не тренироваться и спокойно играть, потому что моего класса и умений хватало для того, чтобы достаточно неплохо смотреться и так. А сейчас туда пришли деньги, амбиции и, соответственно, люди выше уровня и моложе.

Мне 33, для футболиста это почти пенсия. Чтобы конкурировать с 22-летним мальчуганом, который физически более перспективный, нужно держать себя в хорошей форме», — сказал Маврин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алией Нургалеевой.

«Титан» – любительская команда, основанная на базе ЛФК «Мегатитан» предпринимателем Александром Зуевым в 2014 году. В 2023-м перешла в медиафутбол.