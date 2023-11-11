«Реал» Мадрид — «Валенсия»: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 11 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал» Мадрид и «Валенсия» обменялись победами. В 17-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (2:0), а 35-й тур остался за «Валенсией» (1:0). После 12 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает второе место, набрав 29 очков. «Валенсия» располагается на восьмой строчке, на 11 очков отставая от «сливочных».

В субботней игре на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» не сможет рассчитывать на травмированных Тибо Куртуа, Эдера Милитао и Орельена Тчуамени. В лазарете «Валенсии» находятся Муктар Дьякаби, Андре Алмейда и Уго Дуро.

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