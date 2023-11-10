Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Барриоса отреагировал на невызов полузащитника «Зенита» в сборную Колумбии

Агент Барриоса отреагировал на невызов полузащитника «Зенита» в сборную Колумбии
Аудио-версия:
Комментарии

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на невызов своего подопечного в сборную Колумбии на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026 с Бразилией и Парагваем.

«Мог ли «Зенит» не отпустить Барриоса в сборную? Нет. Если бы его вызвали, клуб был бы вынужден его отпустить. Главный тренер сборной решил не вызывать Барриоса и дать шанс другим. Я уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз», — приводит слова агента Барриоса интернет-портал «Спорт День за Днём».

Напомним, в отборе на ЧМ-2026 сборная Колумбии набрала шесть очков в четырёх матчах. Это позволяет колумбийцам занимать пятую строчку в отборочном турнире в Южной Америке. Путёвку на чемпионат мира гарантированно получат сборные, занявшие первые шесть мест. Всего же в отборе южноамериканского континента участвуют 10 сборных.

Материалы по теме
Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии на матчи отбора ЧМ-2026. Барриос — вне заявки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android