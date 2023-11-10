Агент Барриоса отреагировал на невызов полузащитника «Зенита» в сборную Колумбии

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на невызов своего подопечного в сборную Колумбии на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2026 с Бразилией и Парагваем.

«Мог ли «Зенит» не отпустить Барриоса в сборную? Нет. Если бы его вызвали, клуб был бы вынужден его отпустить. Главный тренер сборной решил не вызывать Барриоса и дать шанс другим. Я уверен, что Вильмара вызовут в следующий раз», — приводит слова агента Барриоса интернет-портал «Спорт День за Днём».

Напомним, в отборе на ЧМ-2026 сборная Колумбии набрала шесть очков в четырёх матчах. Это позволяет колумбийцам занимать пятую строчку в отборочном турнире в Южной Америке. Путёвку на чемпионат мира гарантированно получат сборные, занявшие первые шесть мест. Всего же в отборе южноамериканского континента участвуют 10 сборных.