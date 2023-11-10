Алейников: переезд Сперцяна в «Ювентус» — слухи. Эдуард варится в собственном соку в РПЛ

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Сергей Алейников отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в итальянский клуб.

«Интерес «Ювентуса» к Сперцяну — пока только слухи. В Италии, когда происходит предложение о покупке игрока, это всегда слухи не на один день. Это всё происходит для того, чтобы держать в тонусе болельщиков и журналистов. Покажет время, насколько эта информация правдива.

Трудно судить, готов ли Сперцян к переезду в «Ювентус», потому что он варится в собственном соку в РПЛ, а на международном уровне особо не засветился. Но если у Эдуарда будет такой шанс, то грех им не воспользоваться», — сказал Алейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.