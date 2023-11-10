Агент Барбоза: у Миранчука — большой потенциал, чтобы продолжить карьеру в Серии А

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможное возвращение российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в РПЛ, в частности в московский «Локомотив».

«Мы должны понимать, насколько Алексей желает вернуться в «Локомотив», у меня есть сомнения. Он должен дальше оставаться и играть в Италии, либо же нужно действительно переходить в РПЛ, если он этого хочет. Ездить по арендам — это будет нецелесообразно. У Миранчука есть большой потенциал, чтобы дальше продолжить карьеру в Серии А.

Есть ряд причин, почему он не играет в «Аталанте», это связано с конкуренций, модулем игры. В прошлом сезоне он хорошо играл, посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что возращение в «Локомотив» будет шагом назад. Будет промежуток времени, чтобы он больше играл, но переходить надо тогда, когда Алексей не видит возможности играть», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что московский «Локомотив» хочет арендовать российского полузащитника Миранчука у итальянской «Аталанты».

28-летний Алексей является воспитанником «Локомотива». С 2020 года он выступает за «Аталанту». Действующий контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах, выходя на поле с замены. Миранчук провёл в игре всего 104 минуты.