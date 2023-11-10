«Возвращение Захаряна в Россию будет безумием». Агент Барбоза — об Арсене в РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад», а также высказался о возможном возвращении 20-летнего футболиста в РПЛ.

«Захарян не играл из-за болезни, но сейчас он по чуть-чуть играет. Во второй половине сезона он уже должен играть в стартовом составе. Сейчас идёт процесс адаптации у Арсена, это непростой период, надо выучить испанский язык. После Нового года надо уже начинать играть более активно в команде. Вытянет конкуренцию? Поживём – увидим. В «Реале Сосьедад» есть очень хорошие игроки, которые уже адаптированы и интегрированы, Захаряну стоит пройти этот процесс. Если они купили его, значит, видят в нём талант.

Возвращение в Россию? Не думаю. Уверен, что у него должно получиться, он талантливый игрок. У хороших футболистов всегда есть шанс. Я не думаю, что клуб, который столько вложил денег, через пару месяцев отдаст его в аренду. Это будет безумием и нерациональным решением», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Захарян провёл девять матчей в составе испанского клуба, в которых не успел отметиться результативными действиями.

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