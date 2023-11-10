Защитник «Сочи» Заика: терять нам нечего, потому играем в открытый футбол

Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал текущую форму южан.

«Я бы не сказал, что у нас есть игра на протяжении всего сезона. Наверное, только в последних матчах появился рисунок игры. По движению мы выглядим неплохо, создаём моменты. Единственное — надо научиться бить пенальти.

Я бы не сказал, что на нас давит положение в турнирной таблице. Терять уже нечего, поэтому играем в открытый футбол», — приводит слова Заики «Матч ТВ».

В данный момент «Сочи» располагается на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 14 проведённых матчей.

В текущем сезоне Кирилл Заика принял участие в 18 встречах за сочинцев во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.