Кавазашвили: твоя Родина — это твоя семья. Любовь к ней нужна, чтобы страна жила мирно

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о том, что для него значат такие понятия, как «Родина» и «победа».

«Что для меня победа? Победа — это восторг, удовлетворение своей профессией и достижение своей цели.

Что для меня Родина? Если ты любишь свою семью, то ты знаешь, что твоя родина — это твоя семья, поэтому ты не можешь по‑другому думать. Без любви человеку никогда никаких благ не видать.

Для меня этот вопрос входит в одно целое: любовь, уважение и человечность при решении любого вопроса для того, чтобы страна была благополучной, жила мирно и была обеспечена своими умами, своими гражданами, которые имеются в великой России», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».