Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен состав сборной Германии на ноябрьские товарищеские матчи

Сборная Германии по футболу в соцсети Х (ранее Twitter) объявила состав на предстоящие товарищеские матчи. 18 ноября немцы встретятся с национальной командой Турции, а 21 ноября подопечным Юлиана Нагельсмана будет противостоять Австрия.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Янис Бласвих («РБ Лейпциг»), Марк-Андре тер-Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт Франкфурт»).

Защитники: Робин Госенс («Унион»), Бенджамин Хенхрихс («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Никлас Зюле («Боруссия Дортмунд»), Жонатан Та («Байер»), Малик Тшау («Милан»).

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Леон Горецка («Бавария»), Паскаль Грос («Брайтон энд Хоув Альбион»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кай Хаверц («Арсенал Лондон»), Йонас Хофман («Байер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Феликс Нмеча («Боруссия Дортмунд»), Лерой Зане («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).

Нападающие: Марвин Дукш («Вердер»), Никлас Фюллькруг («Боруссия Дортмунд»), Серж Гнабри («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»).