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Футболисты сборной Израиля прятались на обочине дороги из-за обстрела со стороны ХАМАС

Футболисты сборной Израиля прятались на обочине дороги из-за обстрела со стороны ХАМАС
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Футболисты сборной Израиля, в том числе и защитник московского «Динамо» Эли Даса, были вынуждены покинуть свой автобус и прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги, начавшейся из-за ракетного обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС.

В момент воздушной тревоги израильтяне ехали в аэропорт Тель-Авива, чтобы вылететь на матч отбора на Евро-2024 со сборной Косова, который должен пройти 12 ноября, в воскресенье, в 22:45 по московскому времени.

«Наша реальность. По пути в аэропорт», — написал в соцсетях защитник московского «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса, также выложив фото инцидента.

Фото: Соцсети Дасы

Фото: Соцсети Дасы

Фото: Соцсети Дасы

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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