Червиченко: у «Ростова» полно ребят, которые могут принести «Спартаку» неприятности

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого красно-белые будут принимать «Ростов».

«Недавно пришёл к мысли, что, несмотря на большие траты, «Спартак» не сильнее «Ростова» по составу и по подбору игроков. Игроки, может быть, и более дорогие и распиаренные. Но если пойдём от вратарской линии и дальше, то Джикии не будет, значит, будет Бабич руководить обороной «Спартака». Осипенко, на мой взгляд, точно не хуже Бабича. Дуарте вообще нельзя сравнивать ни с кем из ростовских защитников, потому что он изначально аутсайдер. Не особо Соболев превосходит Комличенко, на мой взгляд. Особенно если тот в форме.

Зиньковскому и Пруцеву у «Ростова» есть кем ответить — есть Уткин, Вахания и Тугарев. В общем, у «Ростова» полно ребят, которые могут принести «Спартаку» много неприятностей. Если какая-то команда и будет иметь перевес в матче, то не за счёт феерической игры, а за счёт какого-то недоразумения, рикошета или судья накосячит. Судьбу матча в чью-то пользу решит не совсем что-то стандартное», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч пройдёт 12 ноября, в воскресенье. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

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