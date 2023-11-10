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Агент игрока «Динамо» Дасы рассказал о состоянии Эли после обстрела со стороны ХАМАС

Агент игрока «Динамо» Дасы рассказал о состоянии Эли после обстрела со стороны ХАМАС
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Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы защитника «Динамо» и сборной Израиля Эли Дасы, рассказал об инциденте с обстрелом со стороны ХАМАС, который произошёл с его клиентом и другими игроками сборной, а также высказался о состоянии Дасы после этого.

«Команда ехала на автобусе, прозвучала сирена, но ничего страшного не случилось. С Эли всё в полном порядке. Он в безопасности», — приводит слова Горена «РБ Спорт».

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что футболисты сборной Израиля, в том числе и защитник московского «Динамо» Эли Даса были вынуждены покинуть свой автобус и прятаться на обочине дороги из-за воздушной тревоги, начавшейся из-за ракетного обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС.

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