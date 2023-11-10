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Тихонов — о матче «Факел» — ЦСКА: команды обменяются голами, но хозяева вырвутся вперёд

Тихонов — о матче «Факел» — ЦСКА: команды обменяются голами, но хозяева вырвутся вперёд
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Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА.

«Воронежцы приятно удивляют в последних играх, особенно у себя дома. Под руководством Ташуева команда полностью сосредоточилась на чемпионате, однако не так давно мы уже видели их в Кубке против ЦСКА, где «огнеопасные» смогли одержать победу в перестрелке с армейцами. Успех в матче с таким соперником определённо должен вдохновить «Факел» на новые успехи — тем более что игра снова будет проходить на их поле. Думаю, команды обменяются голами, однако ближе к концу матча хозяева всё-таки смогут вырваться вперёд», – приводит слова Тихонова Metaratings.

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