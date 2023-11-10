Защитник «Краснодара» Оласа рассказал о дружбе с игроком «Зенита» Барриосом

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о дружбе с колумбийским футболистом «Зенита» Вильмаром Барриосом. Они вместе играли за «Бока Хуниорс» в Аргентине.

«Перед приездом в Россию я разговаривал с ним, спрашивал, как здесь. Он очень хорошо отзывался о стране и чемпионате. Мы до сих пор поддерживаем связь. У нас прекрасная дружба. Это будет красивая игра», — приводит слова Оласы журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

В данный момент «Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на два очка. Завтра, 11 ноября, команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.