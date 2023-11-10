Артета: разрешение всех проблем с VAR может занять 10 лет? Я буду лысым через 10 лет!

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отшутился на тему VAR.

«Разрешение всех проблем с VAR может занять 10 лет? Я, вероятно, буду лысым через 10 лет! Многое может измениться. Давайте делать всё самое лучшее для футбола», — приводит слова Артеты HaytersTV.

Ранее испанский специалист раскритиковал судейство за засчитанный гол «Ньюкасла» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. В том матче «Арсенал» проиграл со счётом 0:1.

В данный момент лондонский клуб находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 24 очка после 11 проведённых матчей. Также «канониры» выступают на групповом этапе Лиги чемпионов. Подопечные Артеты возглавляют группу В, завоевав девять очков в четырёх играх.