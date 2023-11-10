Радимов: «Зенит» фаворит на бумаге, но «Краснодар» должен показать свои амбиции на золото

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого сине-бело-голубые будут принимать «Краснодар».

«Зенит» играет дома, «Зенит» пять раз подряд чемпион, фаворит «на бумаге», но от «Краснодара» я жду того, что здесь и сейчас как раз и надо подтверждать свои лидерские амбиции. Если ты хочешь бороться за что-то серьёзное, то отпускать такие матчи, как в «Краснодаре», нельзя… Такие матчи, как с ЦСКА, надо дожимать, бороться, вырывать… Потому что «Зенит» в концовке очко с ЦСКА вытащил, а «Краснодар» не смог. Так что, если амбиции есть, их надо показывать здесь, сейчас, на «Газпром Арене». И не довольствоваться одним очком, а постараться этот матч выиграть, если они хотят быть чемпионами.

То есть никакой «игры вторым номером», только победа? Я вот вам задам встречный вопрос — кто первый ступил в Америку? Колумб. А второй? Вот так же и здесь – помнят только чемпионов, вторых не помнят», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков в 14 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 31 очко после 14 игр.