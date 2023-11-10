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Хойлунд: Роналду много работал, чтобы стать лучшим футболистом в истории

Хойлунд: Роналду много работал, чтобы стать лучшим футболистом в истории
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд рассказал о своём отношении к бывшему форварду «красных дьяволов», а ныне игроку саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану был моим кумиром в детстве. Я всегда считал, что он лучший футболист в мире, и я просто пытался учиться у него. Возможно, он величайший бомбардир всех времён. Я всегда смотрел на него в те времена, когда он был больше дриблёром, а теперь он самый настоящий бомбардир.

Да, у него был настоящий талант, но он усердно работал, чтобы стать лучшим в истории, и мне это в нём нравится», — приводит слова Хойлунда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в текущем сезоне саудовской Про-Лиги Криштиану провёл 11 матчей в составе «Аль-Насра», в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами; португалец — лучший бомбардир лиги. Помимо этого, у Роналду четыре гола в трёх матчах в арабской Лиге чемпионов, а также девять голов в семи встречах в квалификации на чемпионат Европы 2024 года за сборную Португалии.

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