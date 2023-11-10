«Нет, не будет она футболисткой! Пусть поёт, танцует». Круговой — о дочери

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал о своей новорождённой дочери.

«Мы сразу решили, что мужское имя выберу я, а женское — ​супруга. Было несколько вариантов, в итоге назвали Аделиной. У нас всё хорошо, дочка растёт, пока особо не ругается, не капризничает. Правда, одна бессонная ночь была, когда у неё болел животик. Случилось это накануне матча с «Крыльями», мне нужно было выспаться, поэтому с Аделиной сидела супруга. Я же с удовольствием её заменю, когда будут выходные дни.

В России всё большую популярность набирает женский футбол? Нет, не будет она футболисткой! Пусть поёт, танцует. Если спорт, может, большой теннис, но точно не футбол», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».