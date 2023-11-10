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«Такова реальность». Тренер «Челси» Почеттино — о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ

«Такова реальность». Тренер «Челси» Почеттино — о доминировании «Манчестер Сити» в АПЛ
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о доминировании «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге в преддверии очного матча команд, который пройдёт в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Такова реальность. Не знаю, хорошо это или плохо. Такова реальность. Они показывают, что доминируют в английском футболе. Они этого заслуживают. Они являются верхушкой. Команда, которую ты хочешь обыграть», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 11 матчах. До этого команда Хосепа Гвардиолы три раза подряд выиграла чемпионат страны. Что касается «Челси», то команда Маурисио Почеттино занимает 10-е место в текущем розыгрыше чемпионата, набрав 15 очков в 11 встречах.

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