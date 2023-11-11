Алексей Игонин стал новым президентом Федерации футбола Санкт‑Петербурга

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин был выбран на пост президента Федерации футбола Санкт‑Петербурга.

«10 ноября 2023 года состоялась конференция Федерации футбола Санкт-Петербурга. В рамках мероприятия был избран новый президент федерации, им стал Алексей Андреевич Игонин. Елена Анатольевна Илюхина, занимавшая этот пост с 2020 по 2023 год, сложила полномочия по собственному желанию», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Санкт‑Петербурга.

Алексей Игонин принял участие в 180 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Помимо «Зенита», Игонин успел поиграть за «Сатурн» из Раменского, одесский «Черноморец» и махачкалинский «Анжи».