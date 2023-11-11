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Источник: «Крылья Советов» проведут сборы в Турции во время зимнего перерыва в РПЛ

Источник: «Крылья Советов» проведут сборы в Турции во время зимнего перерыва в РПЛ
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Самарские «Крылья Советов» проведут тренировочные сборы в Турции во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в январе, как и в прошлом сезоне, «Крылья Советов» планируют отправиться в Турцию. Там самарская команда проведёт три сбора.

До зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» также сыграют ещё в четырёх матчах чемпионата — с «Уралом», «Локомотивом», «Сочи» и «Спартаком». Последний матч в 2023 году «Крылья» проведут 9 декабря. С перерыва команда выйдет 2 марта.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка в 14 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 31 очко в 14 матчах.

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