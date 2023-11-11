«Атлетик» вырвал победу у «Сельты» со счётом 4:3 благодаря пенальти в самой концовке матча

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, где встречались «Атлетик» из Бильбао и «Сельта» из Виго. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Атлетик» вырвал победу у «Сельты» со счётом 4:3.

В середине первого тайма, на 25-й минуте, Яго Аспас с передачи Оскара Мингесы открыл счёт в матче, выведя «Сельту» вперёд. Вскоре, на 37-й минуте, Ойан Сансет сравнял счёт. Но уже на 41-й минуте Жонатан Бамба вновь вывел гостей вперёд. В самой концовке первого тайма, на 45+5-й минуте, Горка Гурусета с передачи Нико Уильямса вновь сделал счёт равным.

В начале второй половины, на 52-й минуте, Горка Гурусета оформил дубль и вывел свою команду вперёд. Но на 66-й минуте Йёрген Странн Ларсен с передачи Яго Аспаса снова сделал счёт матча ничейным. В самой концовке встречи, на 90+9-й минуте, в ворота «Сельты» был назначен пенальти. Алекс Беренгер реализовал 11-метровый удар, принеся победу «Атлетику» со счётом 4:3.

После результата данного матча «Атлетик» занимает пятое место в Ла Лиге, набрав 24 очка в 13 матчах. «Сельта» же располагается на 18-й строчке, имея в своём активе семь очков после 13 встреч.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.