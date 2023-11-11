Маурисио Почеттино: «Челси» никогда не чувствует себя аутсайдером

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 12 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Пеп (Гвардиола. — Прим. «Чемпионата») — один из лучших тренеров в мире, и играть против него и команды, которую он тренирует, всегда непросто. Это фантастический вызов. Но я думаю, что будет действительно приятно иметь возможность встретиться с ним лицом к лицу в такой игре, как «Челси» против «Сити».

Конечно, это будет непросто. Нам нужно бороться. Мы собираемся выйти и постараться сделать всё, что в наших силах. Чего мы хотим, так это завоевать три очка, вот что важно для нас.

Думаю, что «Челси» никогда не чувствует себя аутсайдером. Всегда возникает ощущение, что ты — «Челси». Когда ты в «Челси», невозможно чувствовать себя по-другому, это история. Мы не можем пойти и сказать, что мы стали жертвой воскресного дня. Нам нужно пойти и попытаться стать главными героями с нашей индивидуальностью, с нашим характером», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».