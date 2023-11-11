Кейн рассказал, с кем из действующих игроков хотел бы сыграть в одной команде

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что хотел бы сыграть с аргентинским футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси в одной команде.

«Я хотел бы сыграть с Месси. Лионель – один из величайших игроков в истории футбола, он регулярно отдавал бы мне голевые передачи», – приводит слова Кейна AS.

Кейн выступает за «Баварию» с лета этого года. В прошлом сезоне форвард провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Бавария» после 10 сыгранных матчей в немецкой Бундеслиге располагается на второй строчке с 26 очками.