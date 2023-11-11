Почеттино: у «Челси» есть характер и талант, чтобы бороться с лучшими клубами Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о влиянии матча с «Тоттенхэмом» (4:1) на команду.

«Сумасшедшая игра против «Тоттенхэма»? А почему сумасшедшая? (улыбается). Я извлёк много уроков из битвы на «Бридже» (Встреча с «Арсеналом». — Прим. «Чемпионата»), я получил много критики после 2:2, потому что люди говорили, что это моя вина, что я не учу игроков контролировать свои эмоции.

В таких играх всё зависит от тактики, формы, подхода к игре, от многих вещей, а также от контроля эмоций. Единственное, что я должен сказать, с чем мои игроки справились действительно хорошо, — это контроль эмоций.

Во многом это заслуга игроков. Тренеру всегда трудно контролировать эмоции на поле со стороны. Я понял, что для игроков действительно важно, как они сохраняют спокойствие в трудные моменты, чтобы заставить другую команду совершать ошибки, а затем выиграть игру.

Когда мы пропустили первый гол, это было большим ударом для нас, мы были немного в шоке и предоставили им слишком много возможностей создавать моменты. После этого мы начали контролировать ход игры. Тогда мы играли очень хорошо, создавали моменты, заставляли их совершать ошибки, и я думаю, что мы заслуживали победу.

Этот матч показал, что у нас есть характер и талант, чтобы конкурировать и бороться с лучшими клубами Англии. Теперь речь идёт о том, чтобы привнести ту уверенность, которая наверняка поможет нам быть более конкурентоспособными», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».