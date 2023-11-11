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Зинедин Зидан может занять пост генерального менеджера «Марселя»

Зинедин Зидан может занять пост генерального менеджера «Марселя»
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Французский специалист Зинедин Зидан рассматривает возможность работы в «Марселе».

Как сообщает French Fooball Weekly со ссылкой на France Bleu Provence, Зидан дал согласие занять пост генерального менеджера при условии продажи клуба. Отмечается, что переговоры между клубом и тренером о заключении соглашения находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить национальную команду Франции после завершения чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Зинедин Зидан работал в «Реале» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

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