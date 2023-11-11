Гвардиола: с «Челси» нам предстоит одна из самых сложных игр в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Челси» в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-Лиги. «Челси» и «Манчестер Сити» встретятся завтра, 12 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Челси» остается одним из самых важных клубов. Они выиграли Лигу чемпионов под руководством Тухеля в матче с нами. Это правда, что в последнее время они не были близки к победе в Премьер-лиге, но, без сомнения, это одна из сильнейших команд.

Они агрессивны и демонстрируют хорошую игру. Нам предстоит одна из самых сложных игр в этом сезоне.

Мы стараемся поддерживать уровень нашей игры, но рано или поздно «Челси» будет бороться за титулы. В этом нет сомнений», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».