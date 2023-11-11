Почеттино назвал ключевого игрока в системе «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике лондонской команды Коуле Палмере.

«Мы довольны Палмером. Мы доверяем ему уже сейчас, но видим и великолепные перспективы на будущее. Он очень умён, ему удалось быстро освоиться. Коул должен продолжать расти, однако он уже показывает отличный уровень. Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Английский полузащитник Коул Палмер перешёл в лондонский «Челси» 1 сентября нынешнего года за € 47 млн из «Манчестер Сити». В новом клубе игрок уже провёл 10 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи.