Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино назвал ключевого игрока в системе «Челси»

Почеттино назвал ключевого игрока в системе «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике лондонской команды Коуле Палмере.

«Мы довольны Палмером. Мы доверяем ему уже сейчас, но видим и великолепные перспективы на будущее. Он очень умён, ему удалось быстро освоиться. Коул должен продолжать расти, однако он уже показывает отличный уровень. Мы считаем его ключевой фигурой в нашем проекте», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Английский полузащитник Коул Палмер перешёл в лондонский «Челси» 1 сентября нынешнего года за € 47 млн из «Манчестер Сити». В новом клубе игрок уже провёл 10 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Почеттино: у «Челси» есть характер и талант, чтобы бороться с лучшими клубами Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android