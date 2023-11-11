Главный тренер «Рубина» Рахимов: не нужно смотреть на место «Сочи» в таблице

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится завтра, 12 ноября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Нужно говорить не только о последней игре. Они в Екатеринбурге выиграли 4:1 и в матче с «Нижним» у них было два незабитых пенальти. Я сам несколько раз был в ситуации с такими командами, и когда есть мотивация, то они играют выше своих возможностей процентов на 20-30. Поэтому на самом деле ждём тяжёлой игры. Здесь не нужно смотреть на место в таблице.

Думаю, любая команда скажет, что не заслуживает последнего места. Но последние игры «Сочи» внушают оптимизм, поэтому нужно готовиться к тяжёлой игре», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» (19) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (10) располагается на последней, 16-й строчке.