«Сейчас это самый значимый и важный матч для нас». Круговой — об игре с «Краснодаром»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 11 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Очень хочется победить и вернуться на первое место. Сейчас это самый значимый и важный матч для нас.

В чём прибавили «быки»? Поменялся тренер, некоторые игроки, они дали качество. Мне импонирует эта команда. Они и в атаку играют, и в обороне надежны. Мотя (Матвей Сафонов. — Прим «Чемпионата») в воротах — ​вообще скала. Есть Кордоба, противостояния которого с Родригао ждут все.

Какие ассоциации связаны с «Краснодаром»? Голевая передача на Сутормина в 2020‑м на «Газпром Арене». Мы тогда оба на замену вышли», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».