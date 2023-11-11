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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу объяснил суть своего футбола

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу объяснил суть своего футбола
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, какую игру он хочет поставить в лондонской команде.

«Я не пытаюсь создать что-то красивое, чтобы доказать свою правоту – я просто думаю, что именно так мы добьёмся успеха. Я никогда не возглавлял команды, которые были лучшими – я возглавлял тех, кто хочет успеха. Я ничего не добьюсь, придерживаясь консервативного подхода и делая то же, что делают другие», – приводит слова Постекоглу Eurosport.

Постекоглу возглавил лондонский клуб минувшим летом. Ранее австралийский специалист с греческими корнями работал в «Селтике», сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики». «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном» на выезде. Игра состоится 11 ноября, начало — в 15:30 мск.

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