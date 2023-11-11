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Главный тренер «Ньюкасла» Хау высказался о возможном переходе Рубена Невеша в клуб

Главный тренер «Ньюкасла» Хау высказался о возможном переходе Рубена Невеша в клуб
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал возможный переход полузащитника «Аль-Хиляля» Рубена Невеша в английский клуб.

«Невеш нравился нам ещё во времена выступления за «Вулверхэмптон». Я открыт для подписаний откуда угодно, когда речь идёт о качественных игроках, способных усилить нашу команду.

Запрет на аренды из чемпионата Саудовской Аравии? Я позволю вам рассуждать о смысле введения подобных правил. Воздержусь от комментариев по этому вопросу», – приводит слова Хау журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, 26-летний полузащитник перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» минувшим летом. В текущем розыгрыше саудовского чемпионата Невеш принял участие в десяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

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