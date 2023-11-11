Фабио Гроссо: «Лион» не может позволить себе бронированный автобус

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо поднял проблему безопасности на футбольных матчах после того, как на автобус его команды напали фанаты «Марселя».

«Я не имею ничего против «Марселя» и его фанатов, но у нас нет возможности найти бронированный автобус. Нужно принимать жёсткие решения по отношению к хулиганам, иначе они будут делать всё снова и снова», — приводит слова Гроссо ITASportPress.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.