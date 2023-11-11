Гарет Саутгейт рассказал, чего не хватает Гарри Кейну

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о нападающем «Баварии» Гарри Кейне.

«Любой футболист хочет выигрывать трофеи. Это то, на что мы все нацелены. Гарри, конечно, гордится индивидуальными наградами, но если вы поговорите с ним, поймете, что он хочет выиграть что-то с клубом или со сборной. Это то, чем он движим, как и все. Думаю, в данный момент ему не хватает именно этого», – приводит слова Саутгейта Bayern & Germany в соцсетях.

Кейн выступает за «Баварию» с лета этого года. В прошлом сезоне форвард провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

«Бавария» после 10 сыгранных матчей в немецкой Бундеслиге располагается на второй строчке с 26 очками.