Зинедин Зидан назвал футбольного кумира своего детства

Бывший французский полузащитник, а ныне тренер Зинедин Зидан рассказал, чьей игрой увлекался в детстве.

«Моим кумиром был уругвайский нападающий Энцо Франческоли, ранее игравший за «Марсель». Когда он приехал, во Франции было немного иностранных игроков.

Поэтому, когда я увидел, как он играет, я понял, что это что-то другое. Он был очень элегантным игроком. Мне нравилось, как он контролировал мяч, и я хотел делать то же самое», — заявил Зидан в эфире YouTube-канала Adidas.

Ранее сообщалось, что Зидан дал согласие занять пост генерального менеджера «Марселя» при условии продажи клуба. Отмечается, что переговоры между клубом и тренером о заключении соглашения находятся на продвинутой стадии.

Зинедин Зидан работал в «Реале» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.