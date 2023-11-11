Издание FourFourTwo назвало имя лучшего опорника в мировом футболе

Статистическо-аналитический портал FourFourTwo представил десятку лучших опорных полузащитников мира.

Представитель «Манчестер Сити» Родри возглавил рейтинг. Кроме него, присутствуют также пять других игроков из команд АПЛ.

В списке двое французов из «Реала»: Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени.

Топ-10 опорников мира по версии FourFourTwo:

1. Родри, «Манчестер Сити».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

3. Бруно Гимарайнс, «Ньюкасл».

4. Йозуа Киммих, «Бавария».

5. Ив Биссума, «Тоттенхэм».

6. Жоау Пальинья, «Фулхэм».

7. Эдуардо Камавинга, «Реал».

8. Мойсес Кайседо, «Челси».

9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид».

10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».

Отметим, что Родри до перехода в «Манчестер Сити» выступал за мадридский «Атлетико» и «Вильярреал».