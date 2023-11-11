Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Вахда — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино назвал лучшую команду и тренера в мировом футболе

Маурисио Почеттино назвал лучшую команду и тренера в мировом футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в ближайшем туре АПЛ.

«Считаю, что «Ман Сити» – лучшая команда с лучшим тренером в мире. У них одна из самых лучших организаций. Когда есть результаты развития игроков в каждой линии – это подтверждение того, что они хорошо работают. Мы знаем, что игра будет тяжёлой, но хотим взять три очка», — приводит слова Почеттино Absolute Chelsea.

Напомним, в текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков в 11 матчах. До этого команда Хосепа Гвардиолы три раза подряд выиграла чемпионат страны. Что касается «Челси», то команда Маурисио Почеттино занимает 10-е место в текущем розыгрыше чемпионата, набрав 15 очков в 11 встречах.

Материалы по теме
10 самых интригующих матчей 11 и 12 ноября. Игра лидеров РПЛ, «Челси» — «Сити» и другие
Рейтинг
10 самых интригующих матчей 11 и 12 ноября. Игра лидеров РПЛ, «Челси» — «Сити» и другие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android