Чемпионат России по футболу: расписание матчей 15-го тура РПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 11 ноября, стартует 15-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

11 ноября, суббота

14:00 мск. «Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург)

14:00 мск. «Факел» (Воронеж) — ЦСКА (Москва)

16:30 мск. «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный)

19:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар»

12 ноября, воскресенье

14:00 мск. «Пари Нижний Новгород» — «Балтика» (Калининград)

16:30 мск. «Динамо» (Москва) — «Оренбург»

19:00 мск. «Сочи» — «Рубин» (Казань)

19:30 мск. «Спартак» (Москва) — «Ростов»

В данный момент «Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на два очка.