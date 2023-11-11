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Экс-игрок «Краснодара» Самсонов: матч с «Зенитом» буду смотреть как болельщик футбола

Экс-игрок «Краснодара» Самсонов: матч с «Зенитом» буду смотреть как болельщик футбола
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Бывший футболист «Краснодара» Олег Самсонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «быками».

«Естественно, «Краснодар» способен закрепиться на первой строчке. «Краснодар» показывает хороший и сбалансированный футбол. Но, произойдёт ли это, покажет матч. Для меня нет фаворита в этом матче. Я буду смотреть игру как болельщик футбола. В плане своего поля и болельщиков фаворитом можно назвать «Зенит». Мне кажется, будет хорошая и красивая игра, а зелёный прямоугольник рассудит, кто сильнее на данный момент», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится сегодня, 11 ноября. Он пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Игру обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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